Джон Бойега не вернётся в «Звёздные войны», даже если Disney позовёт его

Джон Бойега, исполнитель роли Финна в новой трилогии «Звёздных войн», заявил, что больше не вернётся во франшизу. Актёр отдельно отметил, что, даже если его позовут, он всё равно скажет твёрдое «нет».

Я больше не часть этой франшизы, даже если меня опять позовут. Мне кажется, Финн в хорошем положении, чтобы вводить его в другие форматы, например, в игры или в мультфильмы. Для меня самого последних фильмов было достаточно.

Бойега также обсудил недавний конфликт с Мозес Ингрэм, которая сыграла инквизитора в «Оби-Ване Кеноби». Он оказался доволен реакцией Disney и Юэна Макгрегора, которые поддержали актрису публично. По словам актёра, в его времена студия бы предпочла отмалчиваться.

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Ситуация с Мозес Ингрэм заставила меня почувствовать, что я под защитой. Почувствовать, что я — не какой-то стыдный вопрос для них. Потому что, когда я начинал свой путь во франшизе, такое обсуждение было немыслимо. Они предпочитали всё замалчивать.

Ранее Бойега отверг все слухи об участии в новых фильмах киновселенной Marvel. Прямо сейчас актёр сфокусирован на инди-фильмах со свежими идеями, к тому же «превзойти «Железного человека» будет очень сложно».