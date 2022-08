Вышел релизный трейлер ремейка The Last of Us со множеством новых кадров

Sony выпустила релизный трейлер ремейка The Last of Us, в котором показала множество новых кадров из оригинальной игры и дополнения Left Behind. Судя по всему, геймплей действительно останется прежним, однако общее исполнение максимально приблизит переиздание первой части ко второй.

Помимо графических изменений, в ремейке доработают концовку и изменят некоторые диалоги. Также игроков ждут обновлённый фоторежим, различные косметические бонусы и настройки доступности для людей с ограниченными возможностями. В целом игра станет куда ближе ко второй части, чем к оригиналу.

The Last of Us: Part 1 выходит 2 сентября только на PS5, но до конца года премьера ремейка должна состояться и на ПК. Игра будет доступна полностью на русском языке.