Вышел релизный трейлер ремейка The Last of Us со множеством новых кадров
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Sony выпустила релизный трейлер ремейка The Last of Us, в котором показала множество новых кадров из оригинальной игры и дополнения Left Behind. Судя по всему, геймплей действительно останется прежним, однако общее исполнение максимально приблизит переиздание первой части ко второй.
Помимо графических изменений, в ремейке доработают концовку и изменят некоторые диалоги. Также игроков ждут обновлённый фоторежим, различные косметические бонусы и настройки доступности для людей с ограниченными возможностями. В целом игра станет куда ближе ко второй части, чем к оригиналу.
The Last of Us: Part 1 выходит 2 сентября только на PS5, но до конца года премьера ремейка должна состояться и на ПК. Игра будет доступна полностью на русском языке.
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