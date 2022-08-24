Глава Xbox Фил Спенсер: эксклюзивы исчезнут из игровой индустрии

В разговоре с изданием Bloomberg глава Xbox Фил Спенсер в очередной раз высказался против политики эксклюзивов. По его словам, индустрия только выиграет, если в будущем игры будут доступны абсолютно на всех платформах.

Возможно, вы купили Xbox, а я – PlayStation, и теперь наши дети не могут поиграть вместе, потому что мы приобрели не тот кусок пластика.



Мы действительно хотим, чтобы людям было проще искать друзей, с которыми можно поиграть, вне зависимости от того, какое устройство они используют.

Также топ-менеджер рассказал о том, как продвигается сделка между Microsoft и Activision Blizzard. Он признался, что до этого никогда не участвовал в настолько крупной покупке, однако процесс идёт успешно.

Мне ещё не приходилось совершать сделку за $ 70 млрд, так что я не знаю, значит ли моя уверенность хоть что-то. Но могу сказать, что переговоры обнадёживают.

Наконец Спенсер заявил, что после окончания сделки именно на нём будет лежать ответственность за улучшение рабочей обстановки в студиях Activision Blizzard. Если всё пойдёт по плану, то со временем компания станет куда более дружной и инклюзивной.