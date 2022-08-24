У Netflix может не хватить денег на второй сезон «Песочного человека»

5 августа на Netflix состоялась премьера сериала «Песочный человек» — телеадаптации одноимённого комикса Нила Геймана. Все 10 эпизодов вышли с русскими субтитрами. С тех пор проект недели подряд возглавляет список самых просматриваемых англоязычных сериалов, однако Netflix до сих пор не сообщил о продлении шоу на второй сезон.

За три недели «Песочного человека» посмотрели в течение 270 млн часов

В своём «твиттере» Гейман предположил, что сериал до сих пор не продлён из-за больших затрат на производство. И даже лидерство на протяжении нескольких недель в данном случае может ничего не значить.

Потому что «Песочный человек» — очень дорогое шоу. И для того, чтобы Netflix выделил деньги и позволил нам снять ещё один сезон, мы должны показать невероятно хороший результат. Так что да, последние две недели мы были самым успешным шоу в мире. Этого всё ещё может быть недостаточно.

«Песочный человек» рассказывает о повелителе царства снов по имени Морфей, который провёл 70 лет в плену у оккультиста Родерика Бёрджесса. Теперь герою предстоит вернуть былую силу, возродить своё царство и понять, как изменился он сам.