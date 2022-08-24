У Netflix может не хватить денег на второй сезон «Песочного человека»

5 августа на Netflix состоялась премьера сериала «Песочный человек» — телеадаптации одноимённого комикса Нила Геймана. Все 10 эпизодов вышли с русскими субтитрами. С тех пор проект недели подряд возглавляет список самых просматриваемых англоязычных сериалов, однако Netflix до сих пор не сообщил о продлении шоу на второй сезон.
За три недели «Песочного человека» посмотрели в течение 270 млн часов
В своём «твиттере» Гейман предположил, что сериал до сих пор не продлён из-за больших затрат на производство. И даже лидерство на протяжении нескольких недель в данном случае может ничего не значить.
Потому что «Песочный человек» — очень дорогое шоу. И для того, чтобы Netflix выделил деньги и позволил нам снять ещё один сезон, мы должны показать невероятно хороший результат. Так что да, последние две недели мы были самым успешным шоу в мире. Этого всё ещё может быть недостаточно.
«Песочный человек» рассказывает о повелителе царства снов по имени Морфей, который провёл 70 лет в плену у оккультиста Родерика Бёрджесса. Теперь герою предстоит вернуть былую силу, возродить своё царство и понять, как изменился он сам.
- 24 августа 2022
-
19:38
-
19:29
-
19:24
-
19:14
-
18:52
-
18:14
-
17:38
-
17:20
-
16:51
-
16:23
-
16:15
-
15:56
-
15:32
-
15:12
-
15:06
-
15:01
-
14:37
-
14:10
-
13:42
-
13:13
-
12:41
-
12:40
-
12:11
-
11:34
-
11:19
-
10:51
-
10:34
-
10:01
-
03:38
-
00:28
- 23 августа 2022
-
23:58
-
23:47
-
23:04
-
22:42
-
22:27