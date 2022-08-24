Тренер One Move выделил главные изменения патча 7.32 в Dota 2
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Главный тренер команды One Move Тимур Ahilles Кульмухамбетов обратил внимание на самые главные изменения в Dota 2 после выхода обновления 7.32.
По словам специалиста, в мету игры могут вернуться многие персонажи, актуальные ранее.
Интересны новые крипы с регеном. Мне кажется, это ещё будут немножко менять, потому что сейчас эти ауры очень сильны на линии. То есть будет возвращение оффлейнеров-силовиков — Centaur Warrunner, Tidehunter, Timbersaw. Раньше кто не был в мете, теперь будут заходить.
На центральной линии убрали нейтральные лагеря крипов, мидеры будут получать меньше фарма. Возможно, вернутся герои, которые могут просто линию загнобить и выиграть. Какие-нибудь Shadow Fiend и Lina, возможно, будут чаще появляться.
Также Ahilles выделил увеличение опыта, необходимого для перехода для следующий уровень. По его мнению, теперь игры будут чаще затягиваться в позднюю стадию.
Патч 7.32 для Dota 2 вышел 24 августа — Valve существенно переработала отдельные способности и характеристики героев, а также добавила нового крипа на линии и ряд нейтральных предметов.
Новость по темеВ Dota 2 вышел глобальный патч 7.32 с новым крипом и предметами
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