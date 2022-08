В России выйдет книга сценариста Spec Ops: The Line про создание игр-блокбастеров

«Бомбора» продолжает «бомбить» интересными анонсами — издатель приобрёл лицензию на книгу Significant Zero: Heroes, Villains, and the Fight for Art and Soul in Video Games от Уолта Уильямса.

В книге Уильямс рассказывает о том, как на самом деле проходит производство современных крупнобюджетных игр. Сценарист успел приложить руку ко множеству франшиз, включая BioShock, Borderlands, Civilization и Mafia, но наиболее известен он благодаря мрачной и жестокой истории Spec Ops: The Line.

Significant Zero критикует пристрастие индустрии к насилию и объясняет роль нарративного директора — бедолаги, ответственного за гармонию повествования и геймплея.

В России выход книги запланирован на весну 2023 года. Продюсер издательства «Бомбора» Михаил Бочаров рассказал «Чемпионату» подробнее, почему выход Significant Zero в стране стоит особенно ждать.

На самом деле мы давно хотели издать эту книгу. Три года назад издательство отправило запрос, на который положительно нам ответили только сейчас.



Это очень крутая книга про закулисье индустрии и роль нарративного дизайнера в судьбах игр-блокбастеров. Книг с информацией из первых уст не так много, как хотелось бы, поэтому книга Уильямса будет как глоток свежего воздуха.



Как продюсера моя задача – сделать так, чтобы над книгой работали компетентные люди. С выбором переводчика и научного редактора проблем не возникло — ими будут Павел Ручкин и Иероним К. соответственно. Работа только-только началась, поэтому в этом году книгу ждать не стоит, но уверяю, что ожидание будет стоить того.