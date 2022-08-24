Новый геймплей Lies of P про Пиноккио ещё больше напомнил Bloodborne

Издание IGN опубликовало сразу 12 минут геймплея Lies of P — игры в духе Dark Souls и Bloodborne, рассказывающей про мрачные приключения мальчика Пиноккио из сказок Карло Коллоди. Поиграть журналисты смогли на выставке gamescom 2022, которая прямо сейчас проходит в Германии.

И если раньше казалось, что авторы просто вдохновлялись играми FromSoftware, то теперь стало ясно, что разработчики скопировали многие элементы практически подчистую. Безусловно, у Lies of P есть некоторые отличия в противниках и оружии, однако стилистика, элементы интерфейса и общий дизайн моментально выдают Bloodborne. И многие фанаты явно не будут против копирования одной из лучших игр всех времён.

Lies of P поступит в продажу в 2023 году на ПК и консолях.