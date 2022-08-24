iPhone 14 официально покажут 7 сентября

Apple объявила, что традиционная осенняя презентация её устройств пройдёт 7 сентября в 20:00 мск. Мероприятие состоится в «театре Стива Джобса» в кампусе Apple Park.

Как ранее сообщали журналисты издания Bloomberg, на конференции представят четыре версии новых iPhone 14. У Pro и Pro Max не будет чёлки — вместо этого два небольших выреза под экраном. Смартфоны также смогут похвастаться технологией отображения информации на заблокированном дисплее — что-то в стиле Always on Display у Samsung. По данным нескольких ритейлеров, поступить в продажу устройства должны уже 16 сентября.

Также компания представит Apple Watch Series 8 с большим дисплеем и более прочным корпусом и назовёт дату релиза iOS 16.