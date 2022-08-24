Новый трейлер «Пиноккио» — адаптации классической сказки с Томом Хэнксом

Disney выпустила новый трейлер фильма «Пиноккио» — экранизации сказки Карло Коллоди. По сюжету столяр Джепетто создаёт деревянного мальчика Пиноккио, который отправляется на поиски средства, с помощью которого он сможет превратиться в человека. Герой встретит на своём пути как преданных друзей, так и коварных врагов. Ситуацию осложняет то, что у мальчика вырастает нос всякий раз, когда он пытается кого-нибудь обмануть.

Поставил картину оскароносный Роберт Земекис («Назад в будущее»), главные роли в ленте исполнили Том Хэнкс («Форрест Гамп») и Бенджамин Эван Эйнсуорт («Песочный человек»). Также в фильме снялись Джозеф Гордон-Левитт («Начало»), Люк Эванс («Хоббит: Битва пяти воинств») и Кигэн-Майкл Ки («История игрушек 4»).

Премьера «Пиноккио» состоится 8 сентября в сервисе Disney+.