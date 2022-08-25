Керри HellRaisers назвал самых интересных героев на первую позицию в патче 7.32 для Dota 2

Профессиональный киберспортсмен Алимжан watson Исламбеков, выступающий за состав HellRaisers, прокомментировал изменения в Dota 2 после выхода патча 7.32.

Так, один из лучших русскоязычных керри выбрал трёх героев своей позиции, на которых стоит обратить внимание всем игрокам, — в список попали персонажи Phantom Assassin, Luna и Pudge. Кроме того, Ватсон высоко оценил значение нового крипа-знаменосца, который выходит на линиях: по его мнению, он слишком силён и требует фикса от разработчиков.

24 августа в Dota 2 вышло обновление 7.32. В новом патче Valve существенно переработала отдельные предметы, способности и характеристики героев, а также добавила нового крипа на линии и ряд нейтральных предметов.