Valve начала тест нового приложения Steam для iOS и Android

Ночью Valve объявила о начале тестирования нового мобильного приложения Steam с абсолютно новым интерфейсом и новыми возможностями.
Все функции сохранились, включая получение кодов Steam Guard и подтверждение обмена, но новая версия может похвастаться входом в учётную запись через QR-код, «продуманными» уведомлениями, усовершенствованным отображением библиотеки и возможностью одновременно заходить в несколько аккаунтов.
Мы полностью переделали приложение, используя новый фреймворк, и модернизировали дизайн (нам позвонили из 2015 года и попросили вернуть приложение).
Valve открыла специальную группу для теста, где владельцы Android (без ограничений) и iOS (с ограничениями) могут загрузить бету. На iOS бета запускается через TestFlight, из-за чего принять участие могут только 10 000 пользователей — и, конечно, слоты быстро закончились.
Пользователь DTF показал первые скриншоты с приложения на Android:
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