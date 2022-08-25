Valve начала тест нового приложения Steam для iOS и Android

Ночью Valve объявила о начале тестирования нового мобильного приложения Steam с абсолютно новым интерфейсом и новыми возможностями.

Все функции сохранились, включая получение кодов Steam Guard и подтверждение обмена, но новая версия может похвастаться входом в учётную запись через QR-код, «продуманными» уведомлениями, усовершенствованным отображением библиотеки и возможностью одновременно заходить в несколько аккаунтов.

Мы полностью переделали приложение, используя новый фреймворк, и модернизировали дизайн (нам позвонили из 2015 года и попросили вернуть приложение).

Valve открыла специальную группу для теста, где владельцы Android (без ограничений) и iOS (с ограничениями) могут загрузить бету. На iOS бета запускается через TestFlight, из-за чего принять участие могут только 10 000 пользователей — и, конечно, слоты быстро закончились.

Пользователь DTF показал первые скриншоты с приложения на Android:

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