«Ростеху» не отказали в оплате отечественного Unreal Engine

Утром 25 августа издание «Коммерсантъ» выпустило материал о том, что Минцифры отказало «Ростеху» в финансировании разработки игрового движка из средств фонда «Росинфокоминвест». Собеседник, близкий к обсуждению инициативы, рассказал, что предложение удивило министерство: «У Минцифры нет полномочий, чтобы так распоряжаться средствами фонда».
Спустя несколько часов в «Ростехе» отвергли эту информацию. Как сообщили в компании, министерство предложило Госкорпорации проработать вопрос о выделении гранта на создание движка с Российским фондом развития информационных технологий. Кроме того, речь шла не о российском игровом движке, а о «создании программного продукта широкого спектра применения», который будет востребован во многих областях, включая медицину, образование и культуру.
Эта информация не соответствует действительности. «Ростех» не получал отказ. Министерство предложило Госкорпорации проработать вопрос о выделении гранта на создание движка с Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ). Именно об этом и шла речь в обращении «Ростеха», в котором РФРИТ предлагался в качестве основного партнёра по проекту. В связи с этим Ростех продолжает работать с Фондом, параллельно занимаясь поиском потенциальных частных инвесторов.
В госкорпорации также отмечают, что речь идёт не о разработке игрового движка, а создании программного продукта широкого спектра применения, который будет востребован в промышленном моделировании, в науке, медицине, образовании, культуре и в том числе сможет использоваться в игровой индустрии.
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