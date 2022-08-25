«Ростеху» не отказали в оплате отечественного Unreal Engine

Утром 25 августа издание «Коммерсантъ» выпустило материал о том, что Минцифры отказало «Ростеху» в финансировании разработки игрового движка из средств фонда «Росинфокоминвест». Собеседник, близкий к обсуждению инициативы, рассказал, что предложение удивило министерство: «У Минцифры нет полномочий, чтобы так распоряжаться средствами фонда».

Спустя несколько часов в «Ростехе» отвергли эту информацию. Как сообщили в компании, министерство предложило Госкорпорации проработать вопрос о выделении гранта на создание движка с Российским фондом развития информационных технологий. Кроме того, речь шла не о российском игровом движке, а о «создании программного продукта широкого спектра применения», который будет востребован во многих областях, включая медицину, образование и культуру.

Эта информация не соответствует действительности. «Ростех» не получал отказ. Министерство предложило Госкорпорации проработать вопрос о выделении гранта на создание движка с Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ). Именно об этом и шла речь в обращении «Ростеха», в котором РФРИТ предлагался в качестве основного партнёра по проекту. В связи с этим Ростех продолжает работать с Фондом, параллельно занимаясь поиском потенциальных частных инвесторов.



В госкорпорации также отмечают, что речь идёт не о разработке игрового движка, а создании программного продукта широкого спектра применения, который будет востребован в промышленном моделировании, в науке, медицине, образовании, культуре и в том числе сможет использоваться в игровой индустрии.