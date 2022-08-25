Новые видеокарты NVIDIA наконец-то покажут в сентябре

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что расскажет о новой архитектуре видеокарт RTX 40 на конференции GTC в сентябре. Обычно на ивенте представляют различные серверные решения, однако в этом году компания решила сделать ставку в том числе на геймерское оборудование.

Я с нетерпением жду конференции GTC в следующем месяце, где мы поделимся новыми достижениями RTX, заново изобретая 3D-графику в играх.

Несмотря на анонс осенью, многие «железные» СМИ сообщают, что в этом году в продажу поступит лишь одна видеокарта нового поколения — RTX 4090, остальные графические чипы выйдут в 2023 году. До выхода нового поколения NVIDIA также планирует распродать остатки RTX 3090 и 3080.

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Анонс нового поколения видеокарт на конференции GTC состоится 20 сентября.