Источник: новую Need for Speed покажут в сентябре

Лето близится к своему завершению, а мы так и не увидели анонса новой части Need for Speed, которая должна выйти до конца этого года. Журналисты ожидали показа в июле — неподалёку от анонса FIFA 23, затем на Opening Night Live, которая прошла 23 августа, однако и там её тоже не было.
Как сообщает инсайдер Джефф Грабб, показ и релиз игры отложили на месяц. Судя по всему, игру теперь мы увидим в сентябре, а выйдет проект либо в ноябре, либо в декабре.
О новой Need for Speed мы знаем не так много. Впервые за 10 лет к разработке франшизы вернулась студия Criterion (NFS Hot Pursuit 2010, серия Burnout), а в производстве помогают бывшие создатели Motorstorm, DriveClub и DiRT 5. В игре ожидаются много аниме-элементов, а дизайн персонажей напоминает известный сериал «Гетто» от Adult Swim.
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