Team Liquid и Alliance вылетели с турнира ESL One Malaysia 2022 по Dota 2

Сразу две европейские команды не смогли пройти в плей-офф турнира ESL One Malaysia 2022 по Dota 2, набрав наименьшее количество очков на групповой стадии.

В подгруппе А успешнее всех выступила Team Aster из Китая, которая вместе с Team Secret сыграет в верхней сетке уже сегодня. В то же время Alliance и азиатская Talon Esports не выиграли ни одного матча и закончили своё выступление на турнире.

Фото: Liquipedia.net

OG стала безоговорочным лидером в группе B, также обеспечив себе слот в верхней сетке и гарантированный топ-6 по итогам турнира. Остальные коллективы шли достаточно ровно, но BOOM Esports и Team Liquid набрали на одно очко меньше и также не сыграют в плей-офф.

Фото: Liquipedia.net

ESL One Malaysia 2022 проходит в Гентинге с 23 по 28 августа. Участники разыгрывают $ 400 тыс.