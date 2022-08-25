СМИ: The International 2022 по Dota 2 разделят на две части из-за Джастина Бибера

Стадия плей-офф чемпионата мира The International по Dota 2 в этом году будет разделена на два этапа — впервые в истории турнира. Valve не стала объяснять причины такого решения, но теперь их, кажется, выяснили журналисты.
Первые матчи TI11 на вылет пройдут с 20 по 23 октября в центре Suntec Singapore, затем киберспортсмены неожиданно отправятся на пятидневную паузу, а уже 29–30 октября на Сингапурском крытом стадионе состоятся решающие серии The International 2022.
Судя по всему, вынужденный перерыв и смена арены по ходу плей-офф связаны с концертом известного поп-исполнителя Джастина Бибера. Он пройдёт на том же Крытом стадионе во вторник, 25 октября. Видимо, ещё несколько дней потребуется Valve на подготовку арены к киберспортивным матчам.
The International 2022 по Dota 2 пройдёт с 15 по 30 октября в Сингапуре.
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