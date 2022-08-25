Немецкий игрок нарисовал «Z» на карте Dota 2. Ранее за это наказали его тиммейта из России

Немецкий киберспортсмен по Dota 2 Даниэль Stormstormer Шоетзау нарисовал символ «Z» на мини-карте во время официального матча ESL One Malaysia 2022. Внимание на это обратили сотрудники украинской студии освещения Maincast.

Ажиотаж среди пользователей вызвал тот факт, что немец выступает за Entity Gaming вместе с россиянином Иваном Pure Москаленко. Тот в марте изобразил на мини-карте игры похожий знак, после чего вместе со всей командой был дисквалифицирован с отборочного турнира к мэйджору. Позже он покинул коллектив Virtus.pro.

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На данный момент организаторы ESL One Malaysia 2022 не отреагировали на происшествие и не заявили о каких-то санкциях в адрес Stormstormer или команды Entity Gaming. Болельщики в социальных сетях отмечают, что рисунок не похож на букву «Z», к тому же позже был продолжен.