СМИ всё же получат разрешение писать о ввозе в Россию санкционной техники

В июле представители Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) получили письма о введении запрета на публикацию новостей о ввозе санкционных товаров в РФ. По словам старшего партнёра коллегии адвокатов Pen & Paper Антона Именнова, «распространение такой информации ставит вопрос: как компания завезла товары в Россию, если ввоз запрещён? Значит, была осуществлена поставка с нарушением режима санкций».
Спустя месяц в Минцифры и Роскомнадзоре заявили, что не станут препятствовать появлению информации в СМИ касательно поставок гаджетов по параллельному импорту. У ведомств попросту нет каких-либо методов регулирования такой информации.
При этом, если продавцы электроники сочтут такие публикации информацией ограниченного доступа, они могут обратиться с заявлениями в полицию и ФСБ. В таком случае СМИ должны будут удалить публикацию.
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