Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериалом по Horizon Zero Dawn для Netflix займётся создатель «Академии Амбрелла»

Сериалом по Horizon Zero Dawn для Netflix займётся создатель «Академии Амбрелла»
Комментарии

По данным Deadline, создатель «Академии Амбрелла» Стив Блэкман заключил многолетний контракт с Netflix, в рамках которого он выпустит как минимум несколько проектов для сервиса. Одним из них станет сериал по мотивам Horizon Zero Dawn — Блэкман возглавит производство шоу.

Помимо него, за адаптацию экшена отвечают помощники постановщика Джек Боэм и Адам Бокнек («Пацаны» и «Рыцари Готэма»), а также художник-постановщик Мишель Брэди («Пила 2» и «Ганнибал»). Кто именно сыграет в экранизации, по-прежнему неизвестно.

События Horizon 2074 развернутся во время восстания роботов, которые уничтожили всю органическую жизнь на Земле. Главными героями станут учёные, которые работают над проектом полного возрождения человечества. Премьера шоу может состояться уже в следующем году, однако Netflix пока не ставил никаких сроков.

Новость по теме
Источники: съёмки сериала по Horizon Zero Dawn стартуют совсем скоро
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022