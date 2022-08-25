Вышел новый трейлер Atomic Heart под музыку Аллы Пугачёвой

Разработчики Atomic Heart из некогда российской студии Mundfish выпустили новый геймплейный трейлер Atomic Heart — экшена от первого лица в альтернативном СССР 50-х годов, где герой сражается с восставшими машинами. Авторы показали довольно бодрый геймплей под песню «Звёздное лето» певицы Аллы Пугачёвой.

В этот раз создатели продемонстрировали в том числе минималистичный интерфейс шутера, способности и различное оружие. Судя по всему, разработка приближается к своему завершению, однако Mundfish всё ещё не готова назвать точную дату релиза, предлагая игрокам добавить игру в список желаемого Steam.

Atomic Heart должна выйти на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One до конца года. Шутер также пополнит библиотеку сервиса Game Pass в день релиза.