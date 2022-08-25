Вышел новый трейлер Atomic Heart под музыку Аллы Пугачёвой
Поделиться
Разработчики Atomic Heart из некогда российской студии Mundfish выпустили новый геймплейный трейлер Atomic Heart — экшена от первого лица в альтернативном СССР 50-х годов, где герой сражается с восставшими машинами. Авторы показали довольно бодрый геймплей под песню «Звёздное лето» певицы Аллы Пугачёвой.
В этот раз создатели продемонстрировали в том числе минималистичный интерфейс шутера, способности и различное оружие. Судя по всему, разработка приближается к своему завершению, однако Mundfish всё ещё не готова назвать точную дату релиза, предлагая игрокам добавить игру в список желаемого Steam.
Atomic Heart должна выйти на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One до конца года. Шутер также пополнит библиотеку сервиса Game Pass в день релиза.
Комментарии
- 25 августа 2022
-
18:53
-
18:27
-
18:04
-
17:49
-
17:25
-
17:10
-
16:35
-
16:02
-
15:28
-
15:20
-
14:57
-
14:51
-
14:40
-
14:22
-
13:53
-
13:21
-
12:52
-
12:29
-
11:49
-
11:29
-
10:42
-
10:22
-
10:14
-
09:58
-
09:00
-
00:10
- 24 августа 2022
-
20:20
-
19:38
-
19:29
-
19:24
-
19:14
-
18:52
-
18:14
-
17:38
-
17:20
Партнерский контент