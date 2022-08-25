Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел новый трейлер Atomic Heart под музыку Аллы Пугачёвой

Вышел новый трейлер Atomic Heart под музыку Аллы Пугачёвой
Комментарии

Разработчики Atomic Heart из некогда российской студии Mundfish выпустили новый геймплейный трейлер Atomic Heart — экшена от первого лица в альтернативном СССР 50-х годов, где герой сражается с восставшими машинами. Авторы показали довольно бодрый геймплей под песню «Звёздное лето» певицы Аллы Пугачёвой.

В этот раз создатели продемонстрировали в том числе минималистичный интерфейс шутера, способности и различное оружие. Судя по всему, разработка приближается к своему завершению, однако Mundfish всё ещё не готова назвать точную дату релиза, предлагая игрокам добавить игру в список желаемого Steam.

Atomic Heart должна выйти на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One до конца года. Шутер также пополнит библиотеку сервиса Game Pass в день релиза.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022