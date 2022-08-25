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Джейсон Момоа — о роли злодея в «Форсаже 10»: он настоящий садист

Джейсон Момоа — о роли злодея в «Форсаже 10»
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В интервью изданию Variety Джейсон Момоа рассказал о своём герое из «Форсажа 10». Актёр порадовался, что наконец-то исполнит роль злодея-садиста, у которого много психологических проблем.

Наконец-то я стану плохим парнем — я слишком долго играл положительных персонажей. Мой герой — настоящий андрогинный садист, и он ставит себя выше других. У этого парня много проблем, особенно — с отцом.

Кроме того, Момоа заявил, что очень рад сниматься в одном фильме с Шарлиз Терон и Вином Дизелем. Обоих актёров он назвал просто потрясающими людьми.

Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая 2023 года. Ранее исполнитель роли Романа Пирса Тайриз Гибсон назвал десятую часть культовой франшизы настоящим возвращением к корням.

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