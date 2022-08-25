Второй сезон Battlefield 2042 стартует в конце августа
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DICE опубликовала трейлер второго сезона Battlefield 2042 — он стартует уже 30 августа. Кроме того, разработчики более подробно рассказали о том, что появится в шутере с ближайшим обновлением.
Так, в BF 2042 добавят новую карту под названием Stranded. Её главной особенностью станет заброшенный корабль со множеством контейнеров на борту. Также авторы добавят три вида оружия: винтовку AM40, пистолет PF51, ручной пулемёт Avancys и два типа транспорта. Вишенкой на торте станет новый специалист Чарли Кроуфорд, который умеет возводить защитные пулемётные установки.
Battlfield 2042 доступна на ПК, консолях Xbox и PlayStation. Ранее авторы заявили, что со стартом третьего сезона в игру вернутся классы из прошлых частей серии.
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