Второй сезон Battlefield 2042 стартует в конце августа

DICE опубликовала трейлер второго сезона Battlefield 2042 — он стартует уже 30 августа. Кроме того, разработчики более подробно рассказали о том, что появится в шутере с ближайшим обновлением.

Так, в BF 2042 добавят новую карту под названием Stranded. Её главной особенностью станет заброшенный корабль со множеством контейнеров на борту. Также авторы добавят три вида оружия: винтовку AM40, пистолет PF51, ручной пулемёт Avancys и два типа транспорта. Вишенкой на торте станет новый специалист Чарли Кроуфорд, который умеет возводить защитные пулемётные установки.

Battlfield 2042 доступна на ПК, консолях Xbox и PlayStation. Ранее авторы заявили, что со стартом третьего сезона в игру вернутся классы из прошлых частей серии.