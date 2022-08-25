Обложку NHL 23 впервые в истории украсит женщина

EA Sports анонсировала NHL 23 — очередную часть хоккейного симулятора. Авторы обещают улучшенный искусственный интеллект, доработанные анимации, новые виды ударов и многое другое.

Звездой обложки впервые в истории стала женщина — канадская хоккеистка Сара Нурс. В этом году она и Тревор Зеграс станут лицом симулятора.

Кроме того, EA Sports добавит множество хоккеисток в Ultimate Team — режим, где нужно собирать свою команду мечты. Судя по всему, в NHL 23 можно будет собрать мультигендерный состав — как с женскими, так и с мужскими игроками. Всеми подробностями EA обещает поделиться чуть позже.

NHL 23 выйдет 14 октября на ПК, PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series. До России проект не доберётся из-за ухода Electronic Arts из страны.