Вышел новый «Принц Персии». Это, без иронии, новый мобильный раннер с донатами

Ubisoft совместно со студией Ketchapp неожиданно выпустила нового «Принца Персии». К разочарованию большинства, это стандартный мобильный раннер Prince of Persia Escape 2. То есть да, перед нами сиквел мобильного раннера.
Вам понравился Prince of Persia Escape? Тогда вы влюбитесь в этот захватывающий сиквел ещё больше!
Разработчики описывают сиквел как возвращение к истокам культовой серии, где предстоит выполнять сложные трюки, избегать препятствий, побеждать врагов и даже сражаться с гигантскими боссами. Вдобавок сообщается о действительно высоком уровне сложности.
Игра бесплатная, но с донатами: можно купить скины, отключить рекламу или приобрести валюту для внутриигрового магазина. Вдобавок есть специальная еженедельная подписка стоимостью $ 4,99. За неё дают образ Тёмного принца, уникальный шлем с рогом, меч, выключение рекламы и дополнительные очки в конце уровня.
Скриншоты
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