«Хогвартс: Наследие» переведут на русский язык

Вечером 25 августа стартовали предзаказы Hogwarts Legacy — ролевой игры по вселенной «Гарри Поттера». К сожалению, приобрести игру можно во всех странах мира, кроме РФ и Турции. Россияне тут же забеспокоились, что в проекте совсем не будет перевода на русский язык, однако спешим обрадовать — он всё-таки будет. Полный список поддерживаемых языков появился в базе данных Steam.
Фото: SteamDB
Перевод на русский язык будет выполнен в виде субтитров — от озвучки Warner Bros. решила отказаться. Так что если отечественные фанаты найдут обходные пути по покупке «Хогвартса. Наследие», то они смогут поиграть в игру на родном для них языке.
Hogwarts: Legacy выходит 10 февраля 2023 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. До Nintendo Switch экшен доберётся чуть позже.
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