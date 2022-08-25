Датамайнеры: новый Battle Pass для Dota 2 будет действовать до февраля 2023 года

Пользователи Reddit, изучающие изменения в клиенте Dota 2 после выхода патча 7.32, обратили внимание на новые строчки кода. Датамайнеры предполагают, что Valve уже определилась с датой действия Боевого пропуска к The International 2022.

Согласно опубликованным данным, новый Battle Pass будет доступен с 1 сентября (эту дату ранее подтвердили сами разработчики) до 15 января 2023 года. Кроме того, до 15 февраля у владельцев Боевого пропуска будет возможность получить заработанные награды.

Фото: Reddit

Боевой пропуск — ежегодное событие в Dota 2, посвящённое чемпионату мира по Dota 2. За его покупку игроки получают внутриигровые награды, а часть дохода пополняет призовой фонд The International.

Ранее Valve объявила, что в этот раз Battle Pass будет доступен и после окончания турнира.