G2 с m0NESY вышла в следующий раунд BLAST Premier: Fall Groups 2022 по CS:GO

Европейский состав G2 Esports по CS:GO, за который выступает 17-летний российский снайпер Илья m0NESY Осипов, выиграл матч первого раунда плей-офф BLAST Premier: Fall Groups 2022.
После двух поражений на групповой стадии G2 одержала важную победу над BIG из Германии. Серия закончилась со счётом 2:0 (16:8, 16:7).
Чуть ранее выход во второй раунд Play-In себе обеспечили OG с Абдулом degster Гасановым, а также Ninjas in Pyjamas из Швеции. Следующие матчи на турнире от BLAST состоятся завтра, 26 августа.
Фото: Liquipedia.net
BLAST Premier: Fall Groups 2022 в Копенгагене — первый большой турнир пo Counter-Strike: Global Offensive после летней паузы. 12 участников из Европы и Северной Америки разыгрывают призовой фонд в размере $ 177 498, а также шесть прямых путёвок на финальный ивент серии BLAST Premier Fall 2022.
- 25 августа 2022
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