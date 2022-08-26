Киберспортсмен по CS:GO отказывался покидать горящий дом — всё из-за тренировки команды
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Девушка игрока Sprout по CS:GO Исмаила refrezh Али рассказала, что киберспортсмен не желал покидать дом после того, как в нём возник пожар, — датчанин не хотел прерывать тренировочный матч, который проводил в это время.
Наш многоквартирный дом загорелся, а refrezh не хотел уходить — он сказал, что тренировка только началась.
После уговоров игроку всё же пришлось покинуть горящее здание. В результате происшествия никто не пострадал, о чём также сообщила девушка киберспортсмена. Сам же Исмаил пошутил, что даже такое событие не может помешать ему играть в Counter-Strike.
Исмаил refrezh Али выступает за Sprout с августа 2022 года. Ранее он представлял другую датскую команду — Heroic, с которой занял третье место на чемпионате мира PGL Major Stockholm 2021.
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