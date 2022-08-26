Xbox Series не будет дорожать после повышения цен на PS5

Microsoft оперативно рассказала прессе, что не планирует повышать цены на Xbox Series, сохранив прежнюю стоимость.

Мы постоянно оцениваем бизнес, чтобы предлагать поклонникам лучшие игровые предложения. Рекомендуемая цена Xbox Series S останется на уровне $ 299 (249 фунтов, 299 евро), а Xbox Series X — $ 499 (449 фунтов и 499 евро).

Вчера Sony объявила о неожиданном подорожании PS5 во всех странах, кроме США. Основными причинами назвали ускорившуюся инфляцию по всему миру, глобальные экономические проблемы и проблемы с валютой (евро, к примеру, торговался периодически дешевле доллара).

Цены на PS5 в разных регионах повысились в среднем на 3-5 тысяч рублей (около € 50, с € 499 до € 549).

По данным аналитиков, повышение цен практически не скажется на продажах консоли.