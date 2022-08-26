Источник: для киновселенной DC нашли «своего Кевина Файги»

Сразу несколько крупных СМИ рассказали, что в Warner Bros. Discovery нашли идеального кандидата на роль руководителя киновселенной DC — это 49-летний Дэн Лин.

Лин — успешный продюсер, имеющий большой опыт в производстве фильмов и сериалов. Это особенно важно для WBD, поскольку киновселенную планируют расширять при помощи различных шоу. Если сделка состоится, то Лин будет отчитываться лишь перед главой всей корпорации Дэвидом Заславом.

За свою жизнь продюсер успел поработать над множеством известных громких премьер: «Отступники» (2006), «Шерлок Холмс» Гая Ричи, «Охотники на гангстеров», «Лего: Фильм», «Оно» (2017) и «Алладин» Гая Ричи, а среди сериалов — «Смертельное оружие», «Уокер», «Юникитти!».