Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В «Хогвартс: Наследие» на PlayStation будет эксклюзивное задание

В «Хогвартс: Наследие» на PlayStation будет эксклюзивное задание
Комментарии

Создатели Hogwarts: Legacy подтвердили, что покупатели игры на PS4 и PS5 получат эксклюзивное задание — на других платформах его не будет. Для доступа не нужно предварительно заказывать игру, она войдёт во все копии экшена.

Эксклюзивный для PlayStation квест появится в каждой версии игры для PlayStation. Он не привязан к предварительному заказу.

За предварительный заказ игроки получат зелье Феликс Фелицис (или зелье удачи) — это бонус для всех платформ, его дают и за предзаказ на Xbox, и на ПК.

«Хогвартс: Наследие» — ролевой экшен по вселенной «Гарри Поттера». Действие разворачивается в XIX веке, а игроки смогут создать собственного персонажа и присоединиться к одному из четырёх факультетов. Кроме Хогвартса, дадут изучить и мир за пределами школы. Релиз 10 февраля.

Новость по теме
В коллекционку «Хогвартс: Наследие» положат волшебную палочку
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022