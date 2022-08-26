В «Хогвартс: Наследие» на PlayStation будет эксклюзивное задание
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Создатели Hogwarts: Legacy подтвердили, что покупатели игры на PS4 и PS5 получат эксклюзивное задание — на других платформах его не будет. Для доступа не нужно предварительно заказывать игру, она войдёт во все копии экшена.
Эксклюзивный для PlayStation квест появится в каждой версии игры для PlayStation. Он не привязан к предварительному заказу.
За предварительный заказ игроки получат зелье Феликс Фелицис (или зелье удачи) — это бонус для всех платформ, его дают и за предзаказ на Xbox, и на ПК.
«Хогвартс: Наследие» — ролевой экшен по вселенной «Гарри Поттера». Действие разворачивается в XIX веке, а игроки смогут создать собственного персонажа и присоединиться к одному из четырёх факультетов. Кроме Хогвартса, дадут изучить и мир за пределами школы. Релиз 10 февраля.
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