В «Хогвартс: Наследие» на PlayStation будет эксклюзивное задание

Создатели Hogwarts: Legacy подтвердили, что покупатели игры на PS4 и PS5 получат эксклюзивное задание — на других платформах его не будет. Для доступа не нужно предварительно заказывать игру, она войдёт во все копии экшена.

Эксклюзивный для PlayStation квест появится в каждой версии игры для PlayStation. Он не привязан к предварительному заказу.

За предварительный заказ игроки получат зелье Феликс Фелицис (или зелье удачи) — это бонус для всех платформ, его дают и за предзаказ на Xbox, и на ПК.

«Хогвартс: Наследие» — ролевой экшен по вселенной «Гарри Поттера». Действие разворачивается в XIX веке, а игроки смогут создать собственного персонажа и присоединиться к одному из четырёх факультетов. Кроме Хогвартса, дадут изучить и мир за пределами школы. Релиз 10 февраля.