Фанат впервые дошёл до границы карты в Minecraft — и сразу умер

Поклонник Minecraft под ником Mystical Midget поставил перед собой казалось бы невыполнимую цель: дойти до границы карты в режиме «выживание» пешим ходом. Свой марафон он начал ещё 31 января 2021 года в версии игры Beta 1.7.3 и в августе ему наконец удалось выполнить челлендж. Игрок прошёл около 32 млн блоков, как вдруг Minecraft резко начала сильно тормозить, а персонаж геймера — падать в неведомую пропасть и терять здоровье до тех пор, пока герой не умер.

Своё похождение Mystical Midget всё это время стримил на Twitch, которое на пике привлекло несколько тысяч зрителей. Сам игрок не жалеет, что потратил 2500 часов своей жизни на ходьбу вперёд в Minecraft — после смерти он заявил, что теперь наконец-то «нормально поиграет в свою любимую игру».