В шутере High on Life позволят застрелить ребёнка
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На gamescom 2022 показали много свежего геймплея High on Life, а люди обратили особое внимание на один короткий фрагмент — с убийством ребёнка.
В коротком ролике главный герой идёт по делам, но дорогу ему преграждает до боли наглый малец, который всячески издевается над протагонистом. Сначала пистолет главного героя (он разумный и разговаривает) негодует от поведения ребёнка, но сразу же пытается отговорить игрока от убийства — в какой-то момент даже блокируется кнопка выстрела.
В итоге герой всё же убивает дитя, после чего пистолет спрашивает, рад ли игрок.
Я даже не думал, что нам позволят убить ребёнка. Обычно убийство детей в играх невозможно. Но теперь он мёртв. Теперь мы профукали низкий возрастной рейтинг.
High on Life — шутер от соавтора мультсериала «Рик и Морти». Релиз состоится в декабре на Xbox и ПК. Подписчики Xbox Game Pass получат доступ к игре в день выхода.
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