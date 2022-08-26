В шутере High on Life позволят застрелить ребёнка

На gamescom 2022 показали много свежего геймплея High on Life, а люди обратили особое внимание на один короткий фрагмент — с убийством ребёнка.

В коротком ролике главный герой идёт по делам, но дорогу ему преграждает до боли наглый малец, который всячески издевается над протагонистом. Сначала пистолет главного героя (он разумный и разговаривает) негодует от поведения ребёнка, но сразу же пытается отговорить игрока от убийства — в какой-то момент даже блокируется кнопка выстрела.

В итоге герой всё же убивает дитя, после чего пистолет спрашивает, рад ли игрок.

Я даже не думал, что нам позволят убить ребёнка. Обычно убийство детей в играх невозможно. Но теперь он мёртв. Теперь мы профукали низкий возрастной рейтинг.

High on Life — шутер от соавтора мультсериала «Рик и Морти». Релиз состоится в декабре на Xbox и ПК. Подписчики Xbox Game Pass получат доступ к игре в день выхода.