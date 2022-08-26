Игроки в Path of Exile уничтожили рейтинг игры в Steam после нового патча

19 августа состоялся релиз дополнения «Озеро Каландры» для диаблоида Path of Exile. Судя по всему, расширение оказалось провальным: игроки принялись массово занижать рейтинг игры в Steam. На момент публикации заметки недавние отзывы упали до 36%, хотя ещё неделю назад находились на уровне 90%.

Основной причиной недовольства версией 3.19 стало то, что разработчики заметно снизили вероятность выпадения предметов. Причём речь идёт не только о редком снаряжении, но и в целом хоть о какой-либо добыче. Некоторые фанаты даже выпустили сравнительные видео, в которых наглядно показали разницу в шансе выпадения предметов: раньше предметы действительно падали намного чаще. За это разработчиков раскритиковал в том числе известный стример Asmongold и заявил, что не видел худшего обновления в истории игры.

Другой причиной недовольства стало то, что многие мощные мобы стали ещё сильнее, чем были до патча. Это особенно ощущается после того, как авторы понизили шанс выпадения предметов, которые помогли бы в сражениях с боссами. Больше всего в этой ситуации пострадали новички, которым теперь ещё сложнее влиться в новую для них игру.

Разработчики из студии GGG уже выпустили заявление, что совсем скоро выйдет небольшой патч, который увеличит шанс на выпадение лута и ослабит мощных врагов. Так что бойкот игроков наверняка продлится недолго.