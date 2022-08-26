Крупнейший поставщик компьютеров и серверов Dell ушёл из России

Как сообщает издание CNews со ссылкой на свои источники, американская корпорация Dell окончательно уходит из России, увольняя весь штат сотрудников. Сокращены будут около 450 человек: от отдела продаж до подразделения маркетинга и офисов разработок. 30 августа станет их последним днём в компании.

Dell — одна из крупнейших компаний в области производства компьютеров, ноутбуков и серверов. По итогам 2021 года корпорация заняла первое место в России по продажам серверов — на её долю приходится 21% всех поставок. На втором находится американская HPE, а российская Yadro занимает третье место.

По словам гендиректора компании «Аэродиск» Вячеслава Володковича, уход Dell вынудит часть заказчиков перейти на российские решения, «принимая на себя все риски, связанные с недостатком необходимых объёмов производства». Другая часть, по его мнению, перейдёт на параллельный импорт.