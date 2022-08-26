Видео: как бы выглядел ремейк GTA 4 в 2022 году

Энтузиасты с канала TeaserPlay продолжают выпускать практически ежедневные демонстрации мощности Unreal Engine 5. В этот раз они добрались до возможного ремейка Grand Theft Auto IV — авторы представили, какой могла бы получиться игра, выпусти Rockstar переиздание в 2022 году.
В ролике блогеры показали, насколько впечатляющим может стать Нью-Йорк с современными технологиями. Как и всегда, потенциальные проекты на Unreal Engine 5 выглядят лучше большинства игр 2022 года. Особенно это касается реалистичного освещения и качества текстур.
К сожалению, самой Rockstar ремейк приключений Нико Беллика неинтересен. Сейчас команда занимается созданием GTA 6, а прошлогодний ремастер трилогии GTA: The Definitive Edition показал, что переизданием должна заняться компетентная команда разработчиков.
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