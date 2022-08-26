В последнем сезоне «Очень странных дел» будет восемь эпизодов

Шоураннеры «Очень странных дел» братья Даффер показали новую фотографию с процесса работы над пятым, финальным сезоном сериала. Судя по всему, он будет состоять из восьми эпизодов — то есть на один эпизод меньше, чем было в четвёртом сезоне.

Прямо сейчас создатели прорабатывают сценарий и решают судьбу персонажей в концовке всего сериала. Братья Даффер прекрасно понимают, что стоит на кону, поэтому обещали не вводить новых персонажей и достойно закончить историю полюбившихся зрителям героев.

Съёмки пятого сезона «Очень странных дел» должны начаться уже в следующем году, а его премьера — в 2024-м. На этом вселенная шоу не закончится — студия братьев Даффер также займётся спин-оффом и пьесой по сериалу.