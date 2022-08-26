Порнозвезде Адриане Чечик запретили участвовать в турнире по Fortnite
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Актриса фильмов для взрослых Адриана Чечик во время прямой трансляции на Twitch сообщила, что издатели игры Fortnite отстранили её от участия в шоу-турнире по «королевской битве».
По словам девушки, стримерская платформа пригласила её на ивент Twitch Rivals по Fornite, включив в предварительный список участников. Ей оставалось только получить подтверждение от Epic Games — но за час до начала события Чечик отказали. Решение объяснили бэкграундом девушки, которая получила изначальную известность из-за съёмок в порнофильмах.
Адриана Чечик ведёт регулярные трансляции на Twitch с весны 2020 года. Во время эфиров девушка часто играет в Elden Ring, Call of Duty: Warzone и другие популярные игры. На канал Чечик подписаны более 770 тыс. человек.
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