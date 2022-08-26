Nintendo не будет повышать цены на Switch

Nintendo вслед за Microsoft объявила, что не планирует повышать цены на Nintendo Switch в свете подорожания PlayStation 5.

Как сообщил наш президент мистер Фурукава в июне: хоть мы и не можем комментировать стратегию образования цен, у нас нет никаких планов менять цены на консоли из-за инфляции или увеличения трат на закупки в каждой стране.



Хоть финальную цену определяют сами магазины, у Nintendo нет планов повышать цены на своё железо.

Sony объявила о повышении цен на PS5 во всех странах, кроме США, из-за ускорившейся инфляции и нестабильного курса валюты в разных странах. Microsoft и Nintendo же прямо сообщили, что не планируют увеличить цены на свою продукцию, несмотря на ситуацию в мире.