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Valve возьмётся за новые Steam Deck

Valve возьмётся за новые Steam Deck
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26 августа Valve выпустила книгу об истории компании. В ней разработчики рассказали о своём пути в индустрии: от основания и релиза Half-Life до выпуска Steam Deck. Создатели подтвердили, что это лишь начало пути: компания Гейба Ньюэлла продолжит выпуск новых поколений портативного ПК.

Таким образом, первая версия Steam Deck — это лишь начало. В дальнейшем студия продолжит развивать операционную систему Steam OS и выпускать новые поколения Steam Deck со множеством новых фич, более мощным железом и кучей новых возможностей.

Прямо сейчас компания трудится над оптимизацией игр, которые плохо работают на портативном ПК. На данный момент полноценно поддерживают Steam Deck около 2100 проектов — список пополняется еженедельно.

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