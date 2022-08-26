Valve возьмётся за новые Steam Deck

26 августа Valve выпустила книгу об истории компании. В ней разработчики рассказали о своём пути в индустрии: от основания и релиза Half-Life до выпуска Steam Deck. Создатели подтвердили, что это лишь начало пути: компания Гейба Ньюэлла продолжит выпуск новых поколений портативного ПК.

Таким образом, первая версия Steam Deck — это лишь начало. В дальнейшем студия продолжит развивать операционную систему Steam OS и выпускать новые поколения Steam Deck со множеством новых фич, более мощным железом и кучей новых возможностей.

Прямо сейчас компания трудится над оптимизацией игр, которые плохо работают на портативном ПК. На данный момент полноценно поддерживают Steam Deck около 2100 проектов — список пополняется еженедельно.