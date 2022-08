Embracer завершила покупку Eidos Montreal и Crystal Dynamics

Embracer Group объявила, что сделка по покупке студий Eidos Montreal (Deus Ex, «Стражи Галактики»), Crystal Dynamics (Tomb Raider, Legacy of Kain) и Square Enix Montreal (Hitman GO, Tomb Raider GO, Deus Ex GO) официально завершена. Теперь конгломерат владеет студиями и их брендами.

Все условия для сделки, включая одобрение регуляторов, теперь выполнены и сделка может быть закончена. Таким образом, Embracer Group завершила покупку.

Три студии сформируют уже 12-ю операционную группу — это означает, что внутри Embracer Group они будут работать независимо от других компаний и издателей. Руководителем отдела станет Фил Роджерс, бывший глава Square Enix в США и Европе. Другие подробности конгломерат обещает раскрыть позже.