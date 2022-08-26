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Бывший киберспортсмен по Gears of War застрелен после ссоры

Бывший киберспортсмен по Gears of War застрелен после ссоры
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Англоязычное издание Dexerto сообщило о смерти экс-киберспортсмена по дисциплине Gears of War. Как стало известно, 26-летний Кристофер Xcells Хилл был застрелен в среду в Вирджинии, США.

Журналисты рассказывают, что Хилл подошёл к одному из домов рядом с шоссе и стал разговаривать с его хозяином. В 21:28 в полицию поступили сообщения о выстрелах — очевидцы сообщают, что произошла какая-то ссора, после чего Xcells застрелили. Причина стычки остаётся неизвестной, также домовладельцу по какой-то причине до сих пор не предъявлено обвинение.

Кристофер Xcells Хилл выступал на мировых чемпионатах по Gears of War с 2014 года. В 2016 году стал победителем MLG GameBattles 2K Series, а спустя три сезона завершил профессиональную карьеру.

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