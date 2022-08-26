Первый геймплей Wo Long: Fallen Dynasty — хардкорного экшена про Китай от авторов Nioh

Koei Tecmo выпустила новый трейлер Wo Long: Fallen Dynasty — экшена от создателей Nioh о китайской мифологии. В ролике можно увидеть, как главный герой сражается с различными видами врагов с помощью холодного оружия, магии и призывает себе на помощь огромного феникса.
За разработку Fallen Dynasty отвечает студия Team Ninja — авторы серии Nioh, а также продюсер Bloodborne. И нотки обеих франшиз действительно прослеживаются во всех промоматериалах. Также авторы поделились новыми подробностями: в игре будет полноценная кнопка прыжка и более 10 типов оружия, а от выносливости разработчики полностью отказались.
Выход Wo Long: Fallen Dynasty запланирован на начало 2023 года для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. С релиза экшен попадёт в сервис Game Pass. Ранее авторы поделились деталями проекта: так, в игре будут система морали, бросающий серьёзный вызов геймплей и мультиплеер.
Скриншоты
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