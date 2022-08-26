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Субтитры через вибрацию DualSense и другие настройки доступности в ремейке The Last of Us

Субтитры через вибрацию DualSense и другие настройки доступности в ремейке The Last of Us
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Naughty Dog рассказала о настройках доступности для пользователей с ограниченными возможностями в ремейке The Last of Us. В игре будет несколько десятков параметров, которые можно отрегулировать под себя.

Настройки доступности в переиздании больше всего напоминают The Last of Us: Part II — игроки смогут настроить управление, камеру, интерфейс и другие элементы для более комфортной игры. Самой примечательной фишкой станет тактильная отдача геймпада DualSense, с помощью которой человек с проблемами слуха сможет не только узнать, о чём говорят персонажи, но и прочувствовать ударения в предложениях.

Аналогичная отдача реализована для людей с проблемами со зрением — всякий раз, когда герой подходит к какому-либо важному предмету, геймпад будет отдавать приятной вибрацией. А для тех, кому боевая система в The Last of Us покажется уж слишком сложной, разработчики добавили возможность становиться невидимым во время жарких сражений.

Ремейк The Last of Us поступит в продажу 2 сентября только на PlayStation 5. До конца года переиздание доберётся и до ПК.

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