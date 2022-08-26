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Сериал «Дом дракона», приквел «Игры престолов», уже продлили на второй сезон

Сериал «Дом дракона» уже продлили на второй сезон
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HBO объявила о том, что сериал «Дом дракона» продлён на второй сезон. О планах на продолжение сообщали некоторые СМИ ещё до премьеры первой серии, и 26 августа телеканал объявил об этом официально. Так что приквел «Игры престолов» с нами надолго.

Да воцарится огонь. «Дом дракона» продлён на второй сезон.

Судя по всему, компанию удовлетворили результаты пилотной серии, которая поставила новый рекорд для HBO. Только в США за премьерой следили почти 10 млн домохозяйств — невероятная цифра для только что запущенного шоу.

События «Дома дракона» разворачиваются за 170 лет до начала «Игры престолов», перед нами эпоха властвования Таргариенов на Железном троне. Внутри семьи всё не так просто, что в конечном итоге выльется в полномасштабную гражданскую войну.

Второй эпизод первого сезона «Дома дракона» выйдет 29 августа. Финальный, 10-й эпизод можно будет посмотреть уже 24 октября.

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