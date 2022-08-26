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Entity Gaming заняла 5–6-е место на ESL One Malaysia 2022 по Dota 2

Entity Gaming заняла 5–6-е место на ESL One Malaysia 2022 по Dota 2
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Европейский состав Entity Gaming по Dota 2, за который выступают два россиянина, закончил выступление в рамках турнира ESL One Malaysia 2022.

В матче второго раунда нижней сетки Entity уступила Fnatic со счётом 1:2. Несмотря на уверенную победу в первом сете, затем европейский коллектив не очень удачно провёл драфт и раннюю стадию игры, из-за чего уступил на двух картах подряд.

Dota 2. ESL One Malaysia 2022. 1/4 финала (нижняя сетка)
26 августа 2022, пятница. 14:05 МСК
Fnatic
Окончен
2 : 1
Entity

По итогам турнира в Гентинге Entity Gaming заняла 5–6-е место и заработала $ 15 тыс. Fnatic продолжит выступление уже завтра серией с победителем матча OG — Thunder Awaken. Завтра же состоится финал верхней сетки.

Фото: Liqupedia

ESL One Malaysia 2022 проходит с 23 по 28 августа. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 400 тыс.

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