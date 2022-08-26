В обзорном трейлере Dakar Desert Rally рассказали об особенностях геймплея

Saber Interactive поделилась большим обзорным трейлером аркадной гонки Dakar Desert Rally. Ролик знакомит с игровым процессом, ассортиментом транспортных средств, кастомизацией, набором режимов и другими подробностями.
Разработчики называют свой проект самой масштабной раллийной гонкой в открытом мире. Игроки смогут гонять на мотоциклах, квадроциклах, легковых и массивных грузовых авто от известных производителей по различным биомам — всё это с динамической сменой времён дня, погоды и времён года.
В игре будет несколько режимов: Sport предназначен для любителей быстрых аркадных гонок, а Professional и Simulation оценят поклонники хардкорного раллийного спорта. Игроки смогут соревноваться в онлайн-режиме, который рассчитан на четырёх гонщиков, и создавать собственные трассы и заезды.
Dakar Desert Rally обещают выпустить 4 октября на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и на PC.
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