В обзорном трейлере Dakar Desert Rally рассказали об особенностях геймплея

Saber Interactive поделилась большим обзорным трейлером аркадной гонки Dakar Desert Rally. Ролик знакомит с игровым процессом, ассортиментом транспортных средств, кастомизацией, набором режимов и другими подробностями.



Разработчики называют свой проект самой масштабной раллийной гонкой в открытом мире. Игроки смогут гонять на мотоциклах, квадроциклах, легковых и массивных грузовых авто от известных производителей по различным биомам — всё это с динамической сменой времён дня, погоды и времён года.



В игре будет несколько режимов: Sport предназначен для любителей быстрых аркадных гонок, а Professional и Simulation оценят поклонники хардкорного раллийного спорта. Игроки смогут соревноваться в онлайн-режиме, который рассчитан на четырёх гонщиков, и создавать собственные трассы и заезды.



Dakar Desert Rally обещают выпустить 4 октября на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и на PC.