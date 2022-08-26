Следующий крупный патч для Cyberpunk 2077 выйдет вместе с сюжетным дополнением

С выхода крупного патча 1.5 для Cyberpunk 2077 прошло уже полгода, и фанаты игры на Reddit уже в предвкушении обновления 1.6. К сожалению, следующий апдейт не будет настолько масштабным, как того хотели бы игроки — об этом рассказал комьюнити-менеджер CD Projekt RED на форуме проекта. По его словам, больших обновлений до выхода обещанного дополнения ждать не стоит.

Пожалуйста, не ожидайте крупных обновлений до релиза отдельного дополнения для Cyberpunk 2077. Всё же патч 1.5 был невероятно большим.

Тем временем CD Projekt RED всё ещё не называет дату выхода обещанного дополнения. Кроме того, мы до сих пор не знаем ни единой детали о сюжетном расширении.

Помимо дополнения для Cyberpunk 2077, студия работает над некстген-версией «Ведьмака 3» и новой частью ведьмачьей серии.