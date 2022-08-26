Death Stranding в реальности: курьер Domino's доставил заказ на вершину Фудзиямы

На днях в Сети завирусился кадр японского пользователя, в котором он показал курьера Domino's, доставляющего пиццу на вершину горы Фудзияма. На доставку пиццы у сотрудника сети ушло целых шесть часов.

Как оказалось, это далеко не единственный случай подобной доставки. В комментариях пользователи опубликовали и другие фотографии, на которых можно увидеть курьеров других сетей, которые с невозмутимым видом доставляют еду своим клиентам.

Пользователи тут же вспомнили Death Stranding, основная суть которой — доставлять грузы в сложнодоступные места полностью уничтоженных США. Судя по всему, в тайтле Хидео Кодзимы не так уж и много выдуманного — и в реальной жизни хватает людей, которые заказывают себе еду на высоту в 3776 метров.