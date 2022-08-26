MATUMBAMAN окончательно решил, что завершит карьеру в Dota 2 после The International 2022

Финский киберспортсмен Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен рассказал журналистам, что планирует закончить выступления на профессиональной сцене Dota 2 по окончании текущего сезона.

Чемпион мира 2017 года в составе Team Liquid утверждает, что уверен в своём решении — оно не изменится, каким бы ни был для него финал этого соревновательного года.

Через два месяца моя карьера подходит к концу — может, даже раньше, если мы не пройдём на The International 2022. Варианты продолжения карьеры? Нет, я точно завершу карьеру после TI11. Даже если выиграю этот турнир, всё равно завершу. Никаких «если» или «но». Неудача в отборочных тоже не изменит мои планы.

Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен начал киберспортивную карьеру в 2014 году. Вместе с Team Liquid он победил на чемпионате мира The International 2017, а в прошлом году занял третье место в состав Team Secret.

В сентябре финский игрок выступит в отборочном турнире к TI11 для команд Западной Европы за Liquid.